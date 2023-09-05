Единственная жена Элвиса Пресли рассказала о сексе с ним в 14 лет Присцила Пресли рассказала, что не занималась сексом с Элвисом в 14 лет

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Элвис и Присцила Пресли

Бывшая супруга американского певца Элвиса Пресли Присцила рассказала, что познакомилась с королем рок-н-ролла, когда ей было 14 лет, но они не занимались сексом, сообщает Daily Mirror. Во время пресс-конференции перед показом биографической драмы Софии Копполы «Присцилла» во время Венецианского кинофестиваля 78-летняя актриса заявила, что в начале отношений у нее и 24-летнего Элвиса была только «эмоциональная связь».

Хотя мне было 14, на самом деле я была немного старше в жизни. Он [Элвис Пресли] был привлекателен. Люди думают: «О, это был секс». Нет, это не так. У меня в то время не было секса с ним. Он был очень добрым, мягким, очень любящим, он также уважал тот факт, что мне было всего 14 лет. Наши мысли были похожи, и такими же были наши отношения, — заявила Пресли.

Сообщается, что в основу сценария фильма «Присцилла» легла автобиографическая книга Пресли «Элвис и я», в которой рассказывается о ее семейной жизни с музыкантом и разнице в возрасте, которая долгие годы была предметом общественного интереса. В романе Пресли рассказала, что долго хранила свои отношения с певцом в тайне от родителей и одноклассников.

Очень трудно сидеть и смотреть фильм о себе, о своей жизни, о своей любви. София [Коппола] проделала потрясающую работу. Мы поговорили пару раз, и я действительно выложила для нее все, что могла, — сообщила Пресли после премьеры.

Ранее сообщалось, что дочь Пресли Лиза Мари скончалась из-за непроходимости тонкого кишечника. Осложнения были вызваны спайками, появившимися после проведения операции по уменьшению объема желудка несколько лет назад. Также на момент смерти в теле 54-летней женщины был обнаружен «терапевтический уровень» опиоидов, сообщила токсикологическая экспертиза. По данным вскрытия, смерть наследницы Элвиса Пресли была вызвана естественными причинами. Непроходимость тонкой кишки считается характерным и распространенным последствием бариатрической операции (процедуры по снижению веса).