Джигурда вспомнил о пророчестве Ванги в связи со смертью Лены Миро Джигурда назвал смерть Лены Миро кармический бумерангом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Никита Джигурда в интервью mk.ru заявил, что считает, что смерть скандального блогера Лены Миро кармическим бумерангом. Он вспомнил о пророчестве Ванги, которая предупреждала многих людей не делать определенных вещей, однако они все равно поступали иначе. Джигурда отметил, что гибель Миро была предопределена свыше.

То, что такой кармический бумеранг прилетит к ней, никто не ожидал, конечно. Не поехала бы она в Америку, попала бы в аварию здесь. Ее смерть была предопределена свыше. Ванга перед уходом говорила: «Я предупреждала тех, кто ко мне приходил, не делать определенных вещей, потому что это может закончиться летальным исходом. Но я не спасла ни одной жизни. Потому что люди все делали не так, как я говорила», — пояснил Джигурда.

Ранее певец Прохор Шаляпин усомнился в смерти Лены Миро и заявил, что нет никаких доказательств этого. По его словам, с ней нет спиритической связи, которая есть у него с другими умершими подругами. Шаляпин выразил надежду, что блогер жива.

Шаляпин отметил, что прощает блогершу несмотря на то, что она поливала грязью всех, в том числе и его. Певец пожелал Миро счастливого пути, добавив, что «на небесах» ей будут больше рады, чем на земле.