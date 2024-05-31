Джигурда готовится уехать на СВО в подразделение Блиновского и Пашаева РИА Новости: Джигурда намерен служить вместе с Блиновским и Пашаевым в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Российский актер Никита Джигурда собирается уехать в зону проведения СВО и служить в подразделении вместе с супругом блогера Елены Блиновской Алексеем и бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым, защищавшим интересы актера Михаила Ефремова, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, шоумен приступил к процедуре оформления необходимых документов.

Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение, — сказал источник.

Уточняется, что отношение — документ, на основе которого рассматривается кандидатура гражданина на свободную воинскую должность, он носит рекомендательный характер для военного руководства. Также агентство напоминает, что Джигурда не раз ездил в Донбасс, он также посещал подразделение, в составе которого служат Блиновский и Пашаев.

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский находится в своем подразделении в зоне спецоперации, однако по месту службы не появляется. Отмечалось, что предприниматель хотел перевестись в другое подразделение, но передумал, узнав, что его могут отправить на линию боевого столкновения.

До этого в Сети появились сообщения, что Блиновский покинул расположение воинской части в Донецке и уехал в Москву. Эльман Пашаев, комментируя данные заявления, назвал их бредом.