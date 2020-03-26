https://static.news.ru/photo/3bb137fe-6f13-11ea-bd1d-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Джиган вновь нарушил карантин, решив позаниматься дома под присмотром личного тренера. Рэпер должен был самоизолироваться на две недели по приезде из США, но он регулярно нарушает запрет.

Джиган опубликовал тренировку в личном блоге, чем вызвал недоумение и негодование поклонников.

«В доме новорожденный... Четверо детей... Алло! В стране эпидемия, а вы в дом всех кого не лень тащите», «Как печально наблюдать деградацию человека...» — пишут поклонники. Люди насмехаются над тем, как рэпер соблюдает карантин, сочувствуют тренеру и задаются вопросом: может, всё-таки Джиган перестанет контактировать с людьми?

Ранее NEWS.ru сообщал, что рэпер Джиган нарушил карантин и устроил в своём загородном доме вечеринку, как только вернулся из США. Артист должен был изолироваться на две недели, но вместо этого решил развлечься в кругу друзей.