https://static.news.ru/photo/a863881e-e662-11e9-bbb6-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Франко Фото: Dave Longendyke/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили голливудского актёра в сексуальных домогательствах. На него и его партнёров подан иск в окружной суд Лос-Анджелеса.

Как пишет The New York Times , актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал заявляют, что пришли в актёрскую школу Джеймса Франко в 2014 году с надеждой получить новые знания. Вместо этого их к участию в киносъёмках сексуального характера. По словам девушек, им были обещаны за это роли в фильмах.

Ранее в домогательствах Франко обвинила американская актриса Виолет Пэйли. В то время как сам актёр присоединился к выражению солидарности жертвам насилия на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Как ранее писал News.ru, режиссёра Роба Коэна обвинили в преступлениях сексуального характера его трансгендерная дочь и некая Джейн, фамилия которой не разглашается,