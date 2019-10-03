Студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили голливудского актёра в сексуальных домогательствах. На него и его партнёров подан иск в окружной суд Лос-Анджелеса.
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Ранее в домогательствах Франко обвинила американская актриса Виолет Пэйли. В то время как сам актёр присоединился к выражению солидарности жертвам насилия на церемонии вручения премии «Золотой глобус».
Как ранее писал News.ru, режиссёра Роба Коэна обвинили в преступлениях сексуального характера его трансгендерная дочь и некая Джейн, фамилия которой не разглашается,
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