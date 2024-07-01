Два яйца и пророщенные зерна: Ида Галич показала, что ест на завтрак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ида Галич

Блогер и телеведущая Ида Галич в своем Telegram-канале сообщила, что предпочитает есть на завтрак полезную еду вместо фастфуда. Она поделилась снимком тарелки, на которой лежат два жареных яйца, горсть пророщенные зерен, тост с творожным сыром и три ломтика мяса. Рядом стояла миска с овощным салатом. Галич призвала поклонников последовать ее примеру и отказаться от алкоголя и сладких десертов.

Вот такое я за два года работы со своим мышлением полюбила больше, чем пустую еду типа фастфуда. Сегодня понедельник и я вновь на своей любимой кухонке возвращаюсь к своим базовым пищевым привычкам. Если вы думали что-то изменить, то давайте сегодня. В топку бессмысленные сахарные десерты! И алкоголь! Даешь зарядку, здоровый сон и контрастный душ, — обратилась к подписчикам Галич.

Ранее Галич стала ведущей концерта «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, где собрались около 70 тысяч выпускников из 40 российских регионов. В 2024 году «Алые паруса» посвятили Году семьи, поэтому площадка была оформлена с отсылкой к образу семейного древа. Сведущим Галич стал комик Дмитрий Хрусталев. Свои номера для зрителей исполнили Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера выступил рэпер Мот.