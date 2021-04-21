«Два года труда»: скинувшая 84 кг Картункова начала набирать вес

https://static.news.ru/photo/1d2c3996-a34c-11eb-9bab-96000091f725_660.jpg Ольга Картункова Фото: instagram.com/kartynkova222

Звезда КВН Ольга Картункова, которая скинула 84 кг, призналась, что ей всё сложнее придерживаться правильного питания, так как она стала больше проводить времени с семьёй и готовить для всех вкусные блюда. Из-за пандемии она вновь начала набирать вес, на борьбу с которым потратила два долгих года.

Актриса рассказала, что все выходные проводит у плиты — печёт пироги, жарит картошку и готовит другие калорийные блюда. При этом она пробует приготовленное и не всегда может вовремя остановиться.

Кто психует на кухне в выходной? Это я. Наконец-то дрожжевое тесто и чудесный оливковый хлеб получились. Остальное всё умела уже. Попрошу на работе: без выходных. Или формы вернутся в 2013 год. Семья скоро сбежит от меня с такими пристрастиями, — поделилась артистка.

Картункова носила одежду 70-го размера, однако смогла похудеть до 48-го благодаря долгой диете и активным занятиям спортом.

Два года труда, бассейн, много болячек. Не дай бог никому. Итог — минус 84 килограмма, — рассказывала она.

Ранее продюсер Максим Фадеев рассказал, что был удивлён статьями в СМИ о своём похудении. По его словам, в них нет правды. Он уточнил, что поводом для сброса 115 кг стало собственное отражение в зеркале, а также проблемы со здоровьем.