«Дутая слава»: Шолохов высмеял жалобу Галкина на запрет посещать Бали Депутат Шолохов заявил, что запрет на посещение Бали является успехом Галкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Решение властей Индонезии запретить юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) въезд на Бали стало «успехом» самого артиста, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов. Парламентарий подчеркнул, что слишком много чести было бы оказано комику с «дутой славой», если б правительство РФ направило официальное письмо таможенникам на Бали.

Их собственный успех. Мы знаем, насколько дутой была эта слава, в какой финансовой подпитке со стороны государства она нуждалась в виде гонораров за любой значимый концерт или проект. Как только это прекратилось, то стало понятно, что кроме своих они мало кому нужны. Слишком много чести — отправлять правительству РФ письма с просьбой не пускать Галкина, — отметил Шолохов.

Галкин ранее заявил, что был вынужден отказаться от выступления на Бали, поскольку его не пустили в Индонезию. Артист утверждает, что он не прошел паспортный контроль из-за письма от правительства РФ с просьбой не пускать его в страну.

Как сообщил Галкин, за два дня до приезда в Индонезию ему одобрили рабочую визу. Отдельно он отметил, что документы, необходимые для проведения выступления 27 января, были в порядке. Но, по словам артиста, на паспортном контроле его развернули, сославшись на письмо от российского правительства.

Галкин пояснил, что письмо ему показали, но давать копию отказались. По его словам, транспортным и пограничным службам легче удовлетворить просьбу российских властей, чем разбираться в ее причинах.

До этого первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что нет никаких оснований полагать, что судебная власть начнет сводить счеты с «условным Галкиным». Так он ответил на вопрос NEWS.ru о том, не станет ли новый закон о конфискации имущества за фейки об армии поводом для злоупотреблений.