«Дурацкий вопрос»: Серебряков ответил про своё возвращение в Канаду

https://static.news.ru/photo/0c0ebfe8-992f-11eb-bc1c-96000091f725_660.jpg Алексей Серебряков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне в Москве состоялся показ фильма «Отец» с участием Энтони Хопкинса. Фильм посетил актёр Алексей Серебряков, недавно вернувшийся на родину. Корреспондент NEWS.ru решил поинтересоваться мнением артиста о картине, а также узнать, вернулся он на время или навсегда.

По словам Серебрякова, фильм с легендой голливудского кино ему очень понравился. Однако на вопрос, собирается ли он возвращаться в Канаду, отвечать не стал.

Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий. Удачи! — сказал он.

Ранее Алексей Серебряков объяснил, почему наконец-то вернулся в Россию, фразой «Ёкарный бабай!».

Как писал NEWS.ru, канадский блогер Алекс Брежнев заявил, что артист не смог найти себя вдали от родины и «завыл от тоски». По его словам, он никогда не слышал, как Серебряков разговаривает на английском языке, и это навело блогера на мысль о специфике его канадского периода жизни. Кроме того, Брежнев считает, что привыкшему к светским мероприятиям человеку из мира шоу-бизнеса жизнь в Канаде может показаться скучной. Здесь надо заниматься любимой работой, творчеством, общаться с друзьями, которых у Серебрякова не было. Артист даже пытался организовать свой театр, но ничего не получилось. По мнению Брежнева, Серебряков мог «завыть от тоски». К тому же он подозревает, что серьёзные изменения во внешности актёра за годы эмиграции свидетельствуют о злоупотреблении спиртным.