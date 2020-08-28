Дубовицкая назвала «непрактичным» смех Галкина над политиками

https://static.news.ru/photo/ad05d2de-ea01-11ea-84d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Регина Дубовицкая осудила Максима Галкина за смех над политиками. По её мнению, выступления юмориста на злободневные темы, в частности, о политике, быстро теряют актуальность.

Она также считает, что политическая сатира как жанр — неверная стезя, в первую очередь из «практических соображений». Как отметила Дубовицкая, политическая конъюнктура быстро меняется и в будущем подобные номера уже никому не будут интересны.

По её мнению, номера 30-летней давности нейтральны с этой точки зрения и даже сегодня пользуются успехом, передаёт MK.RU.

Ранее News.ru писал, что шоумен Максим Галкин обратился к актрисе Лие Ахеджаковой, после того как она раскритиковала его за пародии. Телеведущий ответил на её претензии, заявив, что в свободном обществе, за которое выступает сама актриса, пародии не запрещены.

Как сообщалось, Ахеджакова попросила Галкина прекратить издеваться над ней. Недовольство вызвало выступление комика, который пародировал актрису. По её словам, Галкин не имеет права пользоваться её именем, чтобы развлечь зрителей. Она напомнила, что «имитация» пародиста заключалась в том, что он изображал артистку пристающей к «сильным мира сего» со словами «ой, я про Россию хочу поговорить». Ахеджакова считает, что комикам нужно тщательнее прорабатывать темы своих выступлений, чтобы не задевать чувства уважаемых людей.