Друг Ротару рассказал о трауре в семье артистки

https://static.news.ru/photo/bf408cea-78ab-11ea-8418-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В семье артистки Софии Ротару переживают трагедию. После того, как зять певицы Сергей Хлябич ушёл из жизни, Софья Михайловна все силы бросила на помощь своей сестре Лидии. Она была в браке с бизнесменом более 40 лет и тяжело переносит утрату.

Горе-то какое! Соня поддерживает Лиду как только может. Не стало нашего Серёжи, который в последние годы был оплотом семьи. В семье траур, — рассказал друг семьи Ротару.

По его словам, предприниматель скончался сразу после дня рождения внука Анатолия и за пять дней до дня рождения невестки Светланы.

Непредсказуемо наша жизнь порой поворачивается. Но мы справимся. Такой сплочённой семьи я никогда не встречал, — отметил Иван Прокофьевич.

Похороны усопшего прошли в Черновцах. Похоронили зятя певицы с почестями. Несмотря на то, что сам Сергей родом из Полтавы, он проживал в Черновцах и построил там свой успешный бизнес, передаёт StarHit.

Народная артистка СССР София Ротару рассказала поклонникам о трагедии в семье. По её словам, 25 марта умер муж Лидии, младшей сестры артистки, бизнесмен Сергей Хлябич.

О смерти мужа своей сестры Ротару сообщила подписчикам своего Instagram в сторис. Сергей Хлябич и Лидия прожили вместе долгие годы. Они являются родителями известной украинской певицы Sonya Kay, получившей имя в честь знаменитой тёти, писал NEWS.ru.