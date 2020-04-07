Друг Ротару рассказал о трауре в семье артистки

В семье артистки Софии Ротару переживают трагедию. После того, как зять певицы Сергей Хлябич ушёл из жизни, Софья Михайловна все силы бросила на помощь своей сестре Лидии. Она была в браке с бизнесменом более 40 лет и тяжело переносит утрату.
Горе-то какое! Соня поддерживает Лиду как только может. Не стало нашего Серёжи, который в последние годы был оплотом семьи. В семье траур, — рассказал друг семьи Ротару.
По его словам, предприниматель скончался сразу после дня рождения внука Анатолия и за пять дней до дня рождения невестки Светланы.
Непредсказуемо наша жизнь порой поворачивается. Но мы справимся. Такой сплочённой семьи я никогда не встречал, — отметил Иван Прокофьевич.
Похороны усопшего прошли в Черновцах. Похоронили зятя певицы с почестями. Несмотря на то, что сам Сергей родом из Полтавы, он проживал в Черновцах и построил там свой успешный бизнес,
Народная артистка СССР София Ротару рассказала поклонникам о трагедии в семье. По её словам, 25 марта умер муж Лидии, младшей сестры артистки, бизнесмен Сергей Хлябич.
О смерти мужа своей сестры Ротару сообщила подписчикам своего Instagram в сторис. Сергей Хлябич и Лидия прожили вместе долгие годы. Они являются родителями известной украинской певицы Sonya Kay, получившей имя в честь знаменитой тёти, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники