Друг Проскурина рассказал, почему актёр оставил квартиру четвёртой жене

https://static.news.ru/photo/b2b9cc62-c643-11ea-b6a8-fa163e074e61_660.jpg Виктор Проскурин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Виктор Проскурин был немного неадекватен, когда написал завещание в пользу четвёртой жены Ирины Смуровой. Другими словами, артист был под воздействием алкоголя, когда оставил всё своё имущество Ирине Смуровой.

Проскурин знал, какие документы он подписал в 2004 году, но якобы понятия не имел, что завещание можно переписать, рассказал его друг — режиссёр Олег Протасов. Он думал об этом долго после развода со Смуровой и женитьбы на Ирине Хонде.

Я его спрашивал: «Вить, как так получилось, что ты квартиру оставил женщине, с которой разошёлся?» И он мне ответил: «Присел на стакан», — вспоминает Протасов в эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Этот эпизод только подтвердил предположения части гостей студии, уверенных в том, что в здравом уме Проскурин не мог бы подписать завещание на наследство и оставить всё личное и интеллектуальное имущество Ирине Смуровой и её сыну. Некоторые даже решили, что писал распоряжение актёр под давлением. Известно, что Проскурин всегда злоупотреблял алкоголем.

В частности, эту версию косвенно озвучила вдова Проскурина Ирина Хонда, которая сказала, что «та сторона» просто сидела и ждала смерти актёра, чтобы завладеть его квартирой. Многие гости студии обратили внимание на то, что завещание на имущество было оговорено словами «в случае моей смерти» и по-хорошему оно имело бы силу, если бы актёр действительно в 2004 году умер, а не расстался с тогдашней женой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестная жена Виктора Проскурина Ирина Смурова выгнала вдову актёра Ирину Хонду из квартиры на Покровке, которая принадлежит ей по завещанию. Это произошло сразу после телеэфиров, в ходе которых Смурова клялась, что не станет выгонять последнюю жену Проскурина, а решит всё миром.