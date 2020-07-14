Четвёртая жена Проскурина выгнала вдову актёра из квартиры после эфиров

Неизвестная жена Виктора Проскурина Ирина Смурова выгнала вдову актёра Ирину Хонду из квартиры на Покровке, которая принадлежит ей по завещанию. Это произошло сразу после телеэфиров, в ходе которых Смурова клялась, что не станет выгонять последнюю жену Проскурина, а решит всё миром.
В студии
Ни Смурова, ни её сын Юрий, который также был приглашён для разговора с проживающей сейчас в спорной квартире вдовой, от внезапно «упавшего» в руки наследства отказываться не собирались. Доказательством тому стал приход неизвестных людей в форме в квартиру в центре Москвы. Они взломали дверь, сменили замки и приказали Ирине Хонде убираться. Видео взлома появилось позже в Сети.
Свидетелем некрасивой сцены стала дочь Проскурина Александра, которая встала на сторону последней жены отца. Обе женщины позвали съёмочную группу. Растерянная Ирина Хона в домашнем халате рассказала, что у неё из-за того, что вскрыли двери, убежала собака. Через Александру ей удалось связаться с Ириной.
Я спросила её: «Почему ты мне не позвонила?» — «У меня не было твоего телефона». Но у неё же есть телефон дочери Виктора, могла бы связаться с ней. Мне даже не дали время, чтобы я могла позвонить адвокату, — описывает случившееся вдова актёра.
Юридически вдова актёра прав ни на какое имущество Проскурина не имеет, так как развелась с ним за несколько месяцев до его смерти. На квартиру она не претендует, но до последнего была уверена, что «наследники» Проскурина хотя бы дадут ей время собраться и уехать.
Ранее NEWS.ru сообщал, что четвёртая жена Виктора Проскурина Ирина Смурова обосновала, почему выгоняет из квартиры актёра на Покровке его вдову Ирину Хонду. Женщина, с которой знаменитый артист прожил девять лет, предъявила два «завещания» Проскурина.
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