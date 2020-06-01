Дробыш рассказал об артистах, пробивающихся на сцену через «постель»

https://static.news.ru/photo/c92b1098-a486-11ea-a001-fa163e074e61_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктор Дробыш признался, что уже устал от молодых «артистов», которые пробивают себе дорогу на сцену через «постель». «Постель» дарования делят с олигархами, которые всё чаще и чаще пытаются «купить славу» для своих многочисленных любовниц и любовников.

Желая удовлетворить свои амбиции богачи не смотрят, есть ли задатки у будущего «певца». Дробыш сам был вынужден несколько раз отказываться от сотрудничества, дабы не работать с бесталанным актёром, рассказал композитор в программе «Однажды» на НТВ.

Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше, — констатировал музыкант.

Дробыш уверен, что главная задача любого продюсера — выпускать качественный материал и этим честным трудом зарабатывать себе на жизнь. В этом случае не страдает репутация и нет нужды отвечать за своё благосостояние.

В качестве примера музыкант привёл историю с «Бурановскими бабушками», за песню с которыми он заработал несколько сотен тысяч долларов. Этим, говорит Дробыш, можно гордиться и с удовольствием об этом рассказывать.

Я могу об этом говорить с гордостью, открыто, я не боюсь, что меня прихватит налоговая, — похвалился композитор.

Также Дробыш считает, что его коллегам не стоит делать ставки на продажу конвейерных песен за большие деньги. Лучше потрудиться и создать настоящий хит, который будут слушать десятилетиями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Виктора Дробыша «Национальная музыкальная корпорация» после того, как не смогла прославиться в качестве певицы. Причиной иска стали, по мнению Самбурской, неправильные разработки, предложенные центром, неэффективная раскрутка и некачественный репертуар.