Дробыш рассказал об артистах, пробивающихся на сцену через «постель»

Виктор Дробыш признался, что уже устал от молодых «артистов», которые пробивают себе дорогу на сцену через «постель». «Постель» дарования делят с олигархами, которые всё чаще и чаще пытаются «купить славу» для своих многочисленных любовниц и любовников.
Желая удовлетворить свои амбиции богачи не смотрят, есть ли задатки у будущего «певца». Дробыш сам был вынужден несколько раз отказываться от сотрудничества, дабы не работать с бесталанным актёром,
Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше, — констатировал музыкант.
Дробыш уверен, что главная задача любого продюсера — выпускать качественный материал и этим честным трудом зарабатывать себе на жизнь. В этом случае не страдает репутация и нет нужды отвечать за своё благосостояние.
В качестве примера музыкант привёл историю с «Бурановскими бабушками», за песню с которыми он заработал несколько сотен тысяч долларов. Этим, говорит Дробыш, можно гордиться и с удовольствием об этом рассказывать.
Я могу об этом говорить с гордостью, открыто, я не боюсь, что меня прихватит налоговая, — похвалился композитор.
Также Дробыш считает, что его коллегам не стоит делать ставки на продажу конвейерных песен за большие деньги. Лучше потрудиться и создать настоящий хит, который будут слушать десятилетиями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Виктора Дробыша «Национальная музыкальная корпорация» после того, как не смогла прославиться в качестве певицы. Причиной иска стали, по мнению Самбурской, неправильные разработки, предложенные центром, неэффективная раскрутка и некачественный репертуар.
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