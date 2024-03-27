Долина высказалась о казни для террористов Лариса Долина поддержала идею смертной казни для террористов

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Лариса Долина

Певица Лариса Долина заявила, что террористы заслуживают наказания в виде смертной казни. При этом она отметила, что «Господня кара» — еще более жесткий вид наказания, передает корреспондент NEWS.ru. Об этом артистка сказала за кулисами мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио».

В отношении террористов только такая кара должна быть. Страшнее только Господня кара. Господь карает страшнее. И пусть он покарает их, — ответила Долина на соответствующий вопрос.

Певец Митя Фомин ранее в ходе этого мероприятия заявил, что смертная казнь может остановить кого-то от преступления, но закон при этом должен быть очень четким. По его словам, казнь должна применяться исключительно к тем, чья вина была доказана. Коллега исполнителя Александр Ревва заявил журналистам, что не поддерживает идею о смертной казни для террористов. По его словам, важно сохранять человечность и не уподобляться убийцам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что дискуссию об отмене моратория на смертную казнь внутри страны должны вести профессионалы. Она попросила отложить все подобные разговоры.