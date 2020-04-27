Долги Меладзе за нарушения ПДД превысили 30 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/f32e1014-88a9-11ea-8e0b-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: meladzevalerian/instagram.com

Продюсер и певец Валерий Меладзе проигнорировал штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на сумму в 32 тысячи рублей. Соответствующая информация указана в базе столичных мировых судебных участков.

Меладзе привлекали к ответственности трижды начиная с июня 2019 года. В частности, певцу вменяли несоблюдение предписаний дорожных знаков, неисполнение наказаний и неуплату парковки. Однако ни один из вышеуказанных штрафов не был оплачен. Рассмотрение его дела назначено на 12 мая 2020 года, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о комментарии Валерия Меладзе касательно парковки в неустановленном месте. Музыкальный исполнитель заявил, что припарковал свой Maybach у запрещающего знака «под шумок», потому что так делают другие автомобилисты.