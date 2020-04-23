Дочь Заворотнюк сделала новое заявление в Сети

https://static.news.ru/photo/1350e168-862b-11ea-8025-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Анна Заворотнюк — дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — пожелала подписчикам здоровья и посоветовала «беречь себя». Девушка поделилась мыслями, судя по тексту, о пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и связанными с этим ограничениями.

Мы не можем видеться со своими друзьями, не можем жить привычной и свободной жизнью. <...> Мы волнуемся за наших близких, стараемся уберечь бабушек и дедушек. <...> Я уверена, что когда все закончится мы будем иначе смотреть на жизнь и на все мироздание, — написала Анна на своей странице в социальной сети Instagram.

Она считает, что люди после пандемии станут лучше относиться «ко всему, что нас окружает».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает самоизоляцию в загородном доме в Крекшино. Туда актрису увёз супруг Пётр Чернышёв, она соблюдает не выходит на улицу.

О самочувствии «прекрасной няни» рассказал друг артистки, который недавно разговаривал с мужем актрисы. По его словам, женщина общается с родными, дочкой, у неё прекрасное настроение.