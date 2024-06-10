Дочь Заворотнюк получила от матери сигнал с того света Дочь Заворотнюк заявила, что умершая мать помогла ей найти фотографии

Фото: Социальные сети

Анна и Анастасия Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, рассказала поклонникам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что долгое время не могла найти архивные фотографии. Однако, по ее словам, вдруг ей в голову кто-то «вложил» мысль посмотреть в одном из самых неожиданных мест. Это озарение Заворотнюк связала с помощью матери с того света.

Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла, — рассказала Анна.

До этого дочь Заворотнюк посвятила новый трогательный пост своей матери. Она опубликовала архивные кадры с актрисой. Анна также написала, что мама навсегда будет занимать самое главное место в ее сердце.

Ранее члены семьи покойной актрисы опровергли слухи о том, что звезда доживала свои дни в хосписе. Они поблагодарили врачей и обслуживающий персонал одной из клиник, где лечилась артистка. По словам близких, за время болезни актрисы гардеробщицы, повара и врачи стали «их семьей». Родственники Заворотнюк также поблагодарили всех медиков клиники и особенно нейрохирурга, который прооперировал актрису.