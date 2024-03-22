Дочь Заворотнюк оставила больную мать накануне дня рождения Анна Заворотнюк улетела к мужу в Дубай перед днем рождения матери

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Анастасия Заворотнюк

28-летняя дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна оставила маму в Москве, улетев в Дубай за две недели до ее 53-летия. Об этом девушка сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Заворотнюк-младшая отправилась к супругу, который живет и работает в Арабских Эмиратах.

Назад в Дубай, — коротко проинформировала подписчиков о переезде Анна Заворотнюк.

В декабре 2023 года дочь Заворотнюк в соцсети сообщила, что ее мама находится в стабильном состоянии. При этом девушка призналась, что не может назвать положение дел хорошим.

Анна подчеркнула, что у нее болит в груди во время обсуждения состояния матери. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» также отметила, что каждый день созванивается с 80-летней бабушкой Валентиной Борисовной, которую называет «Валек». Она подчеркнула, что родственница чувствует себя хорошо.

Ранее дочь Заворотнюк назвала город Объединенных Арабских Эмиратов своей второй родиной.

Анастасия Заворотнюк уже пять лет борется с агрессивной формой рака. Она перенесла несколько курсов химиотерапии и лечилась в стационаре. Глиобластому у Заворотнюк диагностировали в 2019 году. Сейчас за актрисой ухаживают ее супруг фигурист Петр Чернышев и мама.