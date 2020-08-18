Дочь Успенской выложила в Сеть свою переписку с матерью

https://static.news.ru/photo/bcf5e7da-e1e9-11ea-94dc-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instagram.com

Татьяна Плаксина, дочь российской певицы Любови Успенской, обнародовала скриншот переписки, в которой мать критикует её за излишнюю откровенность в Интернете.

Ранее девушка поделилась с подписчиками фотографией фаллоимитатора, который она разрисовала зелёными сердечками и той же краской вывела свой никнейм в соцсети.

Ты что, с ума сошла? Что ты выставляешь, у тебя крыша поехала, — написала Успенская дочери.

Плаксина ответила родительнице, что людям нужно немного лёгкости, юмора и «детского кайфа», и попросила попробовать понять это. В ответ певица с использованием ненормативной лексики написала, что всё это выглядит плохо.

Как я могу быть нормальной, если за мной всю жизнь следят? — подписала скриншот переписки с матерью Плаксина.

Комментарии к публикации девушка отключила .

Сейчас Плаксина живёт со своим отцом в США и с матерью она не общается после скандала, случившегося минувшей зимой, когда девушка обвинила мать в истязаниях, после чего та перестала давать дочери деньги.

Как писал NEWS.ru ранее, Татьяна Плаксина едва не загремела в полицейский участок. Причиной стало обращение живущих по соседству с ней американцев, которых возмутил тот факт, что девушка загорала, не прикрыв ничем голую грудь. После этого дочь российской королевы шансона Любови Успенской обрушилась на них с гневной критикой.