Дочь Успенской огорчила публику своими подмышками

Татьяна Плаксина — дочь советской и российской певицы Любови Успенской — опубликовала новое фото в блоге. Девушка, живущая сейчас в Соединённых Штатах Америки, «похвасталась» волосатыми подмышками и посоветовала подписчиками «идти работать».
Татуировки и подмышки не брила для дам с начёсами и пирожками... идите работать, — написала девушка на своей странице в социальной сети Instagram.
Практически сразу Плаксина закрыла комментарии к снимку. Подписчики негативно отреагировали на фото.
Совсем свихнулась. Попроси маму тебя вылечить, — заявил один из юзеров.
Однако нашлись и защитники Татьяны от хейтеров. Часть поклонников посоветовали ей не обращаться внимания на критику и сохранить индивидуальность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Любовь Успенская выгнала из дома своего племянника Ролана. Певица узнала, что он втайне от неё передавал данные о ней её фан-клубу. После того как звёздная тётя устроила скандал, молодой человек решил съехать из её особняка и улететь в США.