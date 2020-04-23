Дочь Успенской огорчила публику своими подмышками

https://static.news.ru/photo/05e8cb6a-8628-11ea-8e10-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instgram.com

Татьяна Плаксина — дочь советской и российской певицы Любови Успенской — опубликовала новое фото в блоге. Девушка, живущая сейчас в Соединённых Штатах Америки, «похвасталась» волосатыми подмышками и посоветовала подписчиками «идти работать».

Татуировки и подмышки не брила для дам с начёсами и пирожками... идите работать, — написала девушка на своей странице в социальной сети Instagram.

Практически сразу Плаксина закрыла комментарии к снимку. Подписчики негативно отреагировали на фото.

Совсем свихнулась. Попроси маму тебя вылечить, — заявил один из юзеров.

Однако нашлись и защитники Татьяны от хейтеров. Часть поклонников посоветовали ей не обращаться внимания на критику и сохранить индивидуальность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Любовь Успенская выгнала из дома своего племянника Ролана. Певица узнала, что он втайне от неё передавал данные о ней её фан-клубу. После того как звёздная тётя устроила скандал, молодой человек решил съехать из её особняка и улететь в США.