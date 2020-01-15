Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян ответил тем, кто считает, что он отдыхает за счёт Ольги. Поводом послужила случайная фраза ведущей телестройки о том, что она якобы за всё платит.

На самом деле Манукян не берёт у звёздной спутницы «ни копейки», как он уверяет. За всю свою жизнь я не взял ни у одной девушки ни копейки... Я всегда сам...