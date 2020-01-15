Дочь певца Александра Серова Мишель рассказала, что на самом деле произошло в подмосковном кафе, где ранили артиста. Мишель полностью опровергла информацию о ранении отца и заявила, что «ничего не было».
Новый год певец праздновал вместе с семьёй, пояснила Мишель. До этого певец выступал на концерте.
Никакого ранения не было, — цитирует дочь музыканта издание «Подмосковье сегодня».
Сам Серов заявил, что нормально себя чувствует. От других комментариев певец отказался.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Александр Серов получил огнестрельное ранение. 68-летнему музыканту прострелили ногу во время потасовки возле одного из подмосковных ресторанов.