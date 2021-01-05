Дочь Меладзе попала в больницу

https://static.news.ru/photo/f4681fd6-5105-11eb-9b20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Младшая из трёх дочерей певца Валерия Меладзе Арина попала в больницу с переломом шеи. Об этом она сообщила в Instsgram.

В сторис 18-летняя Арина разместила фото из палаты и написала: «Прекрасное начало года». Как сообщает Teleprogramma, в своём микроблоге она также пояснила, что сломала шею, при этом в кадре были видны только её ноги. Позже она эту запись удалила и других подробностей не предоставила.

Арина — младшая из трёх дочерей Валерия Меладзе, рождённых в браке с первой женой Ириной Малухиной. Когда ей было 12 лет, Меладзе ушёл к Альбине Джанабаевой, которая родила ему двоих сыновей.

Как писал NEWS.ru, дочь Валерия Меладзе Инга развелась с мужем-иностранцем. Её брак с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет. Свадьба пары прошла в 2017 году. Торжество отмечали в пятизвёздочном отеле на родине жениха в Марракеше. Однако некоторое время назад влюблённые решили расстаться, так как отношения «изжили себя».

Все эти годы молодые жили в Англии. После расставания Инга приняла решение вернуться в Москву и заняться своим бизнесом. 28-летняя наследница Меладзе открыла ювелирный салон.