Дочь Гузеевой эмоционально высказалась о состоянии матери

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова прокомментировала информацию о состоянии здоровья своей матери. В своём Instagram-аккаунте она отметила, что на текущий день жизни знаменитости ничего не угрожает.

Дочь артистки устала отвечать на вопросы поклонников о здоровье своей матери. Бухарова подчеркнула, что с телеведущей «всё в порядке». При этом другие подробности озвучены не были.

Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой всё в порядке, — написала она.

Ларису Гузееву госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжёлом состоянии. Как сообщалось ранее, её доставили в больницу в Коммунарке вечером 26 сентября.

Изначально сообщалось, что коронавирус у актрисы не обнаружен. Говорилось, что у попавшей в клинику телеведущей был сильный стресс, врачам пришлось дать ей успокоительное. Утром того же дня Гузеева опубликовала в Instagram фото из Крыма и дала понять, что прекрасно себя чувствует.

Позднее Mash заявил, что у Гузеевой подтвердилось заражение коронавирусом. По информации каналу, у телеведущей отмечалось затруднённое дыхание, кашель и высокая температура.