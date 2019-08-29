https://static.news.ru/photo/18596baa-ca54-11e9-afa7-fa163e074e61_660.jpg Айрленд Болдуин Фото: irelandbasingerbaldwin/instagram.com

Дочь Алека Болдуина, 23-летняя модель и актриса Айрленд Болдуин, в очередной раз шокировала фанатов, выложив в социальной сети откровенное фото топлес.

В Instagram у дочери известного актёра — более полумиллиона подписчиков. На этот раз она решила выложить откровенное фото топлес, сидя на диване и прикрыв обнажённую грудь рукой. Многие фанаты Айрленд Болдуин отметили, что девушка очень похожа на мать — американскую фотомодель и актрису Ким Бейсингер, передаёт Life.ru .

Издание уточняет: несмотря на то, что девушка родилась в звёздной семье, проблем с родителями ей избежать не удалось — у неё был затяжной конфликт с отцом, а в прошлом году он оставил гневный комментарий под её обнажённым фото.

Ранее News.ru писал, что стриптизёр Сергей Глушко, более известный как Тарзан, не перестаёт удивлять поклонников своим телом. На этот раз он вслед за своей супругой опубликовал в Instagram полностью «обнажённый» снимок. На нём он едва прикрывает то, что обычно принято скрывать от посторонних глаз.