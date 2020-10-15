Дочь актрисы Симоновой опровергла смертельную болезнь матери

https://static.news.ru/photo/2b4454ce-0f08-11eb-981e-fa163e074e61_660.jpg Евгения Симонова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В СМИ появилась информация, что 65-летняя актриса Евгения Симонова смертельно больна, якобы женщина страдает от онкологии и скоро умрёт. Дочь звезды «Обыкновенного чуда» Зоя Кайдановская опровергла подобные слухи.

Абсолютный фейк чистой воды. Я не знаю, откуда он взялся. Очень многие маме звонили и говорили: «Женя, ну хотя бы брось курить». А мама вообще никогда не курила, — рассказала Кайдановская в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Женщина призналась, что её мать не обижается на слухи вокруг своего имени, поскольку обладает прекрасным чувством юмора.

Она хохочет над всеми этими слухами, — подчеркнула дочь актрисы.

NEWS.ru писал, что звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска опровергла слухи о своей онкологии. В СМИ появилась информация, что польская актриса борется с раком языка. Брыльска назвала такие слухи странными. Она рассказала, что во время эпидемии коронавируса находится на карантине.