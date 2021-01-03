Дочь Агутина и Варум получила гражданство США

https://static.news.ru/photo/becacf48-4dbf-11eb-a17b-fa163e074e61_660.jpg Леонид Агутин и Анжелика Варум Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум получила гражданство Соединённых Штатов. В своей социальной сети светская львица похвасталась получением паспорта США.

Известно, что дочь знаменитостей уже давно проживает в США. Когда-то сюда перебрались родители Варум, за ними последовала и внучка. Как неоднократно заявляли родители девушки, им было некогда следить за ребёнком из-за частых гастролей. В настоящее время Елизавета проживает в Майами.

lizvmusic/instagram.com

Стоит отметить, что в США девушка выступает в составе группы Bruvvy band. Она также находится в отношениях с американцем Кайлом Флинком.

Как писал NEWS.ru, российская певица Кристина Орбакайте показала фото восьмилетней Клавдии в одежде оверсайз. На ребёнке надет свитшот тёмно-синего цвета. Девочку исполнительница родила от предпринимателя Михаила Земцова.

В 2020-м дочь звёздной мамы записала свою первую композицию. Снимок 49-летняя Орбакайте опубликовала в сторис своей страницы в социальной сети Instagram.