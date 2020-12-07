Дмитрий Шепелев показал отдых с сыном и возлюбленной на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/2052d104-3905-11eb-b9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился кадрами из отпуска, который он проводит с Платоном, своим сыном от певицы Жанны Фриске, невестой Екатериной Тулуповой и её дочерью Ладой.

Мужчина смонтировал ролик, в котором показал, как проходит день на Мальдивах. Ранним утром взрослые с детьми собирались на морскую прогулку на катере, после Шепелев играл в теннис с тренером, а завершили день отдыха Дмитрий и Екатерина красным вином.

Кроме того, ведущий сдал тест на коронавирус, так как у него нет российского гражданства и он должен въехать в страну с результатами анализов на руках. Родом Шепелев из Белоруссии.

Ну, если кто-то считает, что на Мальдивах вообще нечем заняться, — сыронизировал мужчина.

Детей и свою избранницу Шепелев показал только со спины.

Шоумен уже не первый год встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но они стараются делать всё возможное, чтобы подробности их романа не стали достоянием общественности.

Шепелев воспитывает сына Платона, его мать Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Шепелев назвал ребёнка возлюбленной, дизайнера Екатерины Тулуповой, дочкой.