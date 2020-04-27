Дибров заменит Васильева в «Модном приговоре»

https://static.news.ru/photo/603de70e-88bb-11ea-a304-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Дибров Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Журналист Дмитрий Дибров решил помочь своему коллеге Александру Васильеву, который сейчас находится на двухнедельном карантине. Телеведущий заменит историка моды в его шоу «Модный приговор».

Дибров с радостью согласился провести пять выпусков передачи. Он умеет сочетать яркие цвета, поэтому ему не составит труда помочь нескольким женщинам в выборе одежды.

Кроме того, ещё пять выпусков «Модного приговора» доверили телеведущему Валдису Пельшу. Он также не отказал своему давнему другу, передаёт KP.RU.

Ранее, как писал NEWS.ru, Васильев рассказал о своём пребывании в больнице в Коммунарке. Он показал фотографии своей палаты.

Ведущий был госпитализирован в медучреждение с двусторонним воспалением лёгких. Он сдал два теста на коронавирус, они показали отрицательный результат.