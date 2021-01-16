Длина и седина: стилист Лазарева и Уткина назвал тренды в мужских стрижках

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Мужчинам необходимо отращивать волосы, чтобы выглядеть стильно и модно, рассказал в интервью NEWS.ru звёздный стилист Антон Смок.

Актуальными будут удлинённые стрижки. Это скорее лёгкая небрежность, а не волосы до плеч. Длинные чёлки также не потеряют актуальность: их можно укладывать как текстурно набок или назад, так и прилизывать. Лично для меня тренд — это то, что объективно красиво. Когда есть длина, конечно, волосы должны быть здоровыми, это выигрышно. Кроме того, это удобно носить и есть варианты для укладок, — сказал стилист.

За последнее время сразу две знаменитости изменили имидж и постриглись очень коротко: Иван Ургант и Дима Билан. Смок отметил, что в выборе очень короткой стрижки нужно быть аккуратнее, но при этом форма черепа в этом вопросе не самое важное.

Есть люди, кому это просто идёт. Иван Ургант — это модельное, коммерческое лицо, он может позволить себе многое. Ему это подходит. Подойдёт ли вам, нужно смотреть индивидуально у мастера, он подскажет, — отметил Смок.

Кроме того, мужчинам, по мнению стилиста, по-прежнему не стоит бояться седины, но есть свои исключения.

Если это преобладающая седина — с цветом, уходящим в такой мокрый асфальт, то это выглядит очень классно — стильно и благородно. Если есть локальное поседение, то лучше подкрашивать, делать камуфляж, чтобы это выглядело лаконично, — подчеркнул стилист.

А вот что касается ярких окрашиваний, Смок выступил резко против.

Яркие окрашивания — это немного западная история. Важно не просто знать о тренде, а уметь его применять. Лучше выглядеть красиво и ухоженно по классике, чем странно выделяться. Возможно, это мои личные убеждения. Но, на мой взгляд, простота и аккуратность позволит вам больше выделиться, чем яркие крашеные волосы. Но цветное окрашивание может быть дополнением — например, вам нужно быть в образе один раз. Вы покрасились, неделю походили, свели цвет. Это не должно быть основой, — подытожил стилист.

Ранее другой топ-стилист Игорь Калмыков в интервью NEWS.ru призвал россиян в морозы носить шапки. При сильном минусе на улице волосы обезвоживаются, что приводит к истощению и ломкости.

Антон Смок работает с Сергеем Лазаревым, Василием Уткиным, Владом Топаловым и другими звёздами.