Директор Пугачевой отказалась говорить о голосовании певицы на выборах Чупракова не знает о намерении Пугачевой проголосовать на выборах

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Алла Пугачёва

Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что ей неизвестно, будет ли Примадонна голосовать на выборах президента России. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что не в курсе планов звезды.

Я не даю никаких комментариев. Я не в курсе, — сказала она.

Ранее российский певец Стас Михайлов спел свои хиты на избирательном участке в Омске. Помогал ему в этом коллектив местной самодеятельности. На распространившееся в Сети видео попал фрагмент исполнения песни «Все для тебя». Отмечается, что артист там же и проголосовал на президентских выборах.

До этого Михайлов заявил, что уехавшие из страны артисты еще вернутся и, стоя на коленях, будут целовать ноги. Пугачева в ответ на это иронично отметила, что возраст не позволяет ей принять подобную позу, а «нормальные люди» в РФ не возвращаются.

В ответ на это шоумен Никита Джигурда позвал Примадонну «поговорить на интеллектуальном уровне». Также он отметил, что певица заслужила милосердие.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что после конфликта Михайлова и Пугачевой мнения коллег по цеху разделились. Одни предпочли стоять за свою страну со всеми ее плюсами и минусами, а другие просто предали родину. Причем последних меньшинство, добавил он.