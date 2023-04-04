Директор МакSим отреагировал на новости о беременности певицы Директор МакSим Назаров не стал комментировать слухи о беременности артистки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим

Концертный директор певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) Павел Назаров в разговоре с NEWS.ru отреагировал на слухи о беременности артистки. Он заявил, что не собирается комментировать дополнительных вещей касательно здоровья исполнительницы. Назаров подчеркнул, что с певицей все в порядке и «никаких несуществующих вещей раскручивать не нужно».

Я не буду комментировать никаких дополнительных вещей. Это личное поле, которое непосредственно касается человека. С Мариной все в порядке. Не нужно раскручивать никаких несуществующих вещей. Все будет хорошо, — подчеркнул Назаров.

18 марта МакSим прервала концерт в Сочи на курорте «Роза Хутор». Как сообщал Telegram-канал Mash, артистка едва стояла на ногах и после нескольких неудачных попыток выступить под фонограмму ушла за кулисы. МакSим вызвали скорую помощь.

Позже певица извинилась перед зрителями в социальных сетях. Она также заявила, что за сорванный концерт в Сочи будут возвращены деньги, а в других городах в рамках тура выступления состоятся. Тогда поклонники решили, что состояние МакSим связано с ее возможной беременностью.

Ситуация повторилась на концерте в Твери 1 апреля. Поклонники артистки заметили, что она едва стояла на ногах, и в социальных сетях потребовали отменить ее гастрольный тур.