Билан заберёт к себе домой четверых котят

https://static.news.ru/photo/16c8e6ac-ec2d-11ea-bb14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Дима Билан на протяжении нескольких месяцев подкармливал кошку, которая появлялась возле его дома. И вот недавно она пришла к артисту вместе с четырьмя котятами. Об этом исполнитель рассказал на своей официальной странице в Instagram.

Билан сказал, что кошка наконец-то ему доверилась спустя полгода.

Не зря я её прикармливал. Сидела на заборе, присматривалась ко мне. Так и знал, что она кому-то таскает еду, — заметил певец.

Котятам, судя по виду, примерно по полтора месяца. Кушают они уже самостоятельно, поэтому мать и привела их к дому исполнителя. Подписчики Билана интересуются, собирается ли он забрать «малышей» к себе. Певец ответил, что да, но сначала ему надо присмотреться к котятам. Раньше победитель Евровидения рассказывал поклонникам, что хочет завести собаку.

Подписчики шутят, что Билан стал многодетным отцом. Кроме того, они предупредили певца, что первый выводок котят может оказаться далеко не последним. Следовательно, ему стоит задуматься над «раздачей» котят или же над стерилизацией кошки, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, Билан в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram сообщил фанатам о своём диагнозе. Некоторое время назад артист попал в больницу с воспалением лёгких.