Дибров назвал идиотами распространителей слухов о его здоровье

Российский телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с NEWS.ru назвал «идиотами» тех, кто распространяет в Сети слухи о том, что у него серьёзные проблемы со здоровьем. Таким образом журналист прокомментировал публикации в ряде СМИ о том, что он якобы шокировал поклонников своим внешним видом на дне рождения сына.

Я ведь написал книгу «Раб лампы». Там про этих идиотов есть целая глава «Кукарача». Вот это как раз про них — мудаки, прямо так и напишите, — резюмировал Дибров.

Пользователи соцсетей выразили беспокойство по поводу здоровья шоумена. Свежим видео поделилась в Instagram его супруга Полина. На кадрах видно, как пара несёт праздничный торт в честь дня рождения старшего сына Александра. Мальчику исполнилось 12 лет. Телеведущий предстал перед гостями в молодёжном образе: в яркой толстовке с клетчатой бабочкой и в стильных очках, но фанатам показалось, что походка Диброва не очень уверенная. Подписчики Полины предположили, что 62-летний Дибров не до конца восстановился после инсульта, произошедшего в феврале 2020-го.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал слухами и сплетнями распространившиеся сообщения о воспалении мозга у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, Telegram-каналы, которые публикуют такую информацию, «гонятся за сенсацией».