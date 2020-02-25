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Почти год прошёл со дня смерти актрисы Ирины Цывиной, однако до сих пор её сын Евгений и дочь Зинаида не могут решить, кому и что достанется из наследства. Проблема возникла из-за скоропостижной смерти артистки, не оставившей завещания.

Разделу наследства подлежат три квартиры, дом и участок, сообщает «СтарХит».

Адвокат семьи Юлия Вербицкая уверена, что делить нечего, поскольку дети актрисы имеют право распоряжаться половинами долей от каждого объекта. Сын Цывиной, по закону имеющий право рассчитывать на большую долю, не согласен с таким раскладом. Евгений уже сообщил сестре о намерениях обратиться в суд. Зинаида пока находится на учёбе в Америке. Она не готова отступать от прав на свою долю и считает претензии брата необоснованными.

Причём возникла проблема с одной из квартир их матери, купленной в ипотеку. По ней образовался долг в районе полумиллиона рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы. Женщина погребена как Благонравова — это фамилия предпринимателя Александра Благонравова, с которым она прожила свыше десяти лет. Пара прошла обряд венчания. Заслуженная артистка РФ скончалась 18 апреля 2019 года на 56-м году жизни.