Дептранс Москвы потроллил Ивлееву за неправильную парковку

https://static.news.ru/photo/ffd393ac-a829-11eb-9b8b-96000091f725_660.jpg Фото: agentgirl/instagram.com

Автомобиль телеведущей Насти Ивлеевой вновь эвакуировали из-за неправильной парковки, передаёт департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале. Ведомство потроллило звезду, предложив самой узнать адрес штрафстоянки.

Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы). Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждём вас на одной из наших спецстоянок, — отметили в дептрансе.

Судя по фото, властям пришлось эвакуировать спорткар Ивлеевой. В начале апреля её Lamborghini Aventador также забрали в связи с тем, что она «поднакопила штрафов». За восемь месяцев Ивлеева нарушила ПДД почти 200 раз — превышала скорость, пересекала сплошную двойную, неправильно парковалась и разворачивалась в неположенных местах.

На этот раз Ивлеева оставила автомобиль между небоскрёбами «Москва-Сити». Лишившись «колёс», она сразу решила оплатить почти все штрафы, а также заплатила 1500 рублей и ещё почти 10 тысяч рублей за перевозку спорткара на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в марте Ивлеева попала в неприятную ситуацию на дороге. Звезду остановил сотрудник ДПС и попросил предъявить права. Документов при себе у блогера не оказалось, по её словам, они остались в другой машине, которых у девушки три.