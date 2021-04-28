Дептранс Москвы потроллил Ивлееву за неправильную парковку

Автомобиль телеведущей Насти Ивлеевой вновь эвакуировали из-за неправильной парковки, передаёт департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале. Ведомство потроллило звезду, предложив самой узнать адрес штрафстоянки.
Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы). Пожалуйста, будьте внимательны в следующий раз, соблюдайте требования дорожных знаков. Ждём вас на одной из наших спецстоянок, — отметили в дептрансе.
Судя по фото, властям пришлось эвакуировать спорткар Ивлеевой. В начале апреля её Lamborghini Aventador также забрали в связи с тем, что она «поднакопила штрафов». За восемь месяцев Ивлеева нарушила ПДД почти 200 раз — превышала скорость, пересекала сплошную двойную, неправильно парковалась и разворачивалась в неположенных местах.
На этот раз Ивлеева оставила автомобиль между небоскрёбами «Москва-Сити». Лишившись «колёс», она сразу решила оплатить почти все штрафы, а также заплатила 1500 рублей и ещё почти 10 тысяч рублей за перевозку спорткара на штрафстоянку.
Ранее сообщалось, что в марте Ивлеева попала в неприятную ситуацию на дороге. Звезду остановил сотрудник ДПС и попросил предъявить права. Документов при себе у блогера не оказалось, по её словам, они остались в другой машине, которых у девушки три.
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