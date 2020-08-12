Давлетьяров рассказал, как Пугачёва помогла спасти премию «Муз-ТВ»

https://static.news.ru/photo/f7b4e946-dc69-11ea-8a86-fa163e074e61_660.jpg Арман Давлетьяров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор «Муз-ТВ» Арман Давлетьяров вспомнил, как несколько лет назад Алла Пугачёва спасла премию телеканала, когда тот перешёл на новую частоту и его почти никто не видел.

По его словам, конкуренты воспользовались положением канала и передвинули с осени на май собственное мероприятие, поставив его за неделю до Премии Муз-ТВ. Также они позвонили топовым артистам с условием — или они не идут на премию, или их уберут со всех ресурсов. В итоге её проигнорировали Вера Брежнева, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерий Меладзе и Филипп Киркоров.

Давлетьяров рассказал, что в этой непростой ситуации с ним неожиданно связалась Пугачёва, которая раскритиковала «нехороших людей», бойкотировавших премию, и пообещала посетить мероприятие. Она пришла вместе с Александром Буйновым. На неё был чёрный облегающий кожаный костюм и шляпа. Примадонна села в первом ряду, а после премии спросила гендиректора телеканала, сдал ли кто-то билеты из-за отсутствия многих звёзд. Выяснилось, что ни один человек не отказался от просмотра, передаёт «МК».

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель главного редактора газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов предположил, что Пугачёва контролировала публичную жизнь своего бывшего мужа, артиста Филиппа Киркорова.