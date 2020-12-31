Дава подарил Бузовой браслет с бриллиантами по цене квартиры

Блогер Давид Манукян и певица Ольга Бузова встретили Новый год на Мальдивах. Звёздная пара арендовала отдельный дом на океанском побережье и наслаждается отпуском. 1 января мужчина удивил возлюбленную дорогостоящим подарком.
Исполнительница получила золотой браслет в виде гвоздя от известного бренда. Драгоценность инкрустирована бриллиантами. Стоимость украшения составляет около 4,3 млн рублей. За такую сумму можно приобрести квартиру практически в любом регионе РФ. Фото презента девушка
На Мальдивах также находится экс-супруг Бузовой футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен выбрал для отдыха с дочками и женой Анастасией Костенко остров Куредхивару. Он находится достаточно далеко от места проживания певицы, однако у звёзд есть шанс встретиться на экскурсии. Тарасов платит за номер в около 60 тысяч рублей в сутки, а его бывшая жена — 180 тысяч рублей в день.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на Мальдивских островах проводит отдых шоумен Дмитрий Шепелев. Телеведущий приехал в отпуск в компании сына Платона, возлюбленной Екатерины Тулуповой и её дочки Лады. В Instagram он признался подписчикам в любви к архипелагу и рассказал, почему готов провести в самолёте около десяти часов, чтобы каждый год возвращаться на мальдивские пляжи.