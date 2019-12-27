https://static.news.ru/photo/4f5e91e8-28af-11ea-a718-fa163e074e61_660.jpg Фото: aburkovskiy/instagram.com

Звезду дуэта «Даёшь молодёжь» атаковали подписчики. Они засыпали Андрея Бурковского фразами из закрытого юмористического шоу. После этого артисту даже пришлось закрыть возможность оставлять комментарии в Instagram.

Подписчики под последним постом Бурковского публиковали сообщения со словами: «о май гад, Данила, ты что, крейзи?», «о май гадбл», «ухахахабл» и другими выражениями из шоу, которые вновь стали популярными в Интернете.

В Сети вновь появились мемы с главными героями «Даёшь молодёжь» — Фоксом и Германом Шереметьевым, роль которого исполнял Михаил Башкатов. «Фишкой» Фокса и Германа в шоу было манерное поведение и коверканье слов русского языка. Персонажи также любили использовать англицизмы и коверкать иностранные языки.

С 2009 года российское скетч-шоу выходило на канале СТС. Выпуск новых серий прекратился в 2013 году. Звёзды программы Башкатов и Бурковский играли роли растаманов, гопников, подростков и даже готов.

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