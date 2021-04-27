Дана Борисова рассказала о пережитом сексуальном насилии

Российская телеведущая Дана Борисова в разговоре с NEWS.ru призналась, что стала жертвой сексуального насилия много лет назад, но имён не раскрыла, рассказала лишь детали произошедшего.
Элементарно, начальник приглашал под всякими предлогами в кабинет, какие-то прикосновения позволял себе на корпоративах. Но слава богу я уже была совершеннолетняя. Но всё равно это было безумно неприятно, и чувствуешь себя загнанной, не знаешь кому это сказать. Все ещё видят это, понимают, и смеются. Сейчас слава богу отношение к этому меняется, но 10 лет назад это выглядело, будто было бы всеобщим потаканием. Потому что я не первая в такой ситуации была, — рассказала звезда.
Она добавила, что во время работы на одной из радиостанций такое «частенько происходило», но «решить вопрос» пытались без скандалов, так как «всё же зависишь от человека, от зарплаты и карьерных моментов».
У меня не дошло до конкретного [полового] акта, но моменты эти неловкие, ужасные..ну как бы практически до акта доходило, но я как-то в истерике выпрыгивала из кабинета. Это безумно неприятно для женщины, и крайне болезненный момент, — добавила Борисова.