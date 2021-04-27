Дана Борисова рассказала о пережитом сексуальном насилии

Умер знаменитый грузинский актёр театра и кино Кахи Кавсадзе. Ему было 85 лет. Зрителям он запомнился по роли Абдуллы в ленте Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» (1970). Накануне его госпитализировали с двусторонней пневмонией, передаёт телеканал «Рустави-2».

Кавсадзе также переболел COVID-19 в ноябре 2020-го, а в декабре его брат Имери Кавсадзе рассказал журналистам, что артист выздоровел и хорошо себя чувствует. В феврале 2021-го стало известно о госпитализации...