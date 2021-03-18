Дана Борисова рассказала, как определить, что женщина хочет секса

https://static.news.ru/photo/0968d70a-8896-11eb-9c01-96000091f725_660.jpg Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Актриса Дана Борисова в разговоре с NEWS.ru рассказала о нескольких основных признаках, по которым можно определить, что женщина, находящаяся рядом с мужчиной, не против заняться с ним любовью.

Так, ведущая отметила стороны, которые играют немаловажную роль в установлении тесного контакта между мужчиной и женщиной.

Если женщина трогает себя за волосы, заглядывает в глаза и смеётся, то наверняка это так. По себе могу сказать, что когда мужчина симпатичен мне, то я всегда поправляю свою причёску. Ещё должна быть определённая поза: развёрнутая к мужчине, лицом к лицу, — рассказывает телеведущая.

Борисова пояснила, что границы при этом должны быть немного раздвинуты, можно нарушить тактильный контакт, потрогав мужчину за руку или плечо.

Но всё делать без пошлости, женственно. Пошлость — это уже к подвыпившим, — заключила Борисова.

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