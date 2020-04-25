Дана Борисова оголила грудь и призналась, что два года живёт без секса

https://static.news.ru/photo/923a8cd6-8680-11ea-8408-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дана Борисова оголила грудь в прямом эфире в Instagram с экс-участницей «Дома-2» Олесей Малибу. Бывшая ведущая объяснила это желанием «повеселить» народ, «загнанный» из-за коронавируса.

Находясь на режиме самоизоляции, Дана Борисова только выходит погулять с собакой, а всё остальное время развлекается трансляциями и публикациями в сторис. Ничего зазорного в демонстрации своих прелестей телеведущая не видит.

Людям скучно, все на стенку лезут! Вчера проводили, показали без сосков кусочек груди! Ну, боже мой, я дочери своей объясняю — на пляже так ходят. А что в этом такого?! — прокомментировала свою выходку телезвезда Пятому каналу.

Дана Борисова похвасталась тем, что у неё стальные нервы, поэтому ей «наплевать» кто и что про неё говорит. Тех, кто ей не нравится, Борисова просто блокирует.

Ко всему прочему экс-ведущая «Армейского магазина» добавила, что уже два года живёт без секса. За это на неё якобы ругаются и эндокринолог, и гинеколог.

Ну, у меня нет этого! Что тут комментировать?! — делает вывод ведущая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Дана Борисова пожаловалась подписчикам на плохое отношение к ней со стороны соседей. Звезда «Армейского магазина» говорит, что подхватила обычную простуду, при этом соседи считают, что та больна коронавирусной инфекцией, и выгоняют её из подъезда дома.