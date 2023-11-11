Цыганов назвал человека, от имени которого Дудя «перекорежило» Цыганов: Дудя «корежит» при упоминании Путина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрий Дудь

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) является «врагом» и «настоящим рептиолидом», чье лицо «корежит» при упоминании президента России Владимира Путина, заявил поэт и продюсер Вадим Цыганов в разговоре с NEWS.ru. По его словам, это можно заметить при просмотре интервью, которое он дал журналисту вместе с супругой Викторией Цыгановой.

Мы специально ехали, по заданию, у нас получилось. Я же говорил, что это настоящий рептилоид, потому что как у него меняется лицо при слове «Путин»... Мы даже останавливали съемку, потому что этот человек просто ненавидит все русское. Ненависть в нем переполняет все, он даже внешне меняется. Он просто враг, — заявил продюсер.

Цыганов заявил, что Дудь мимикрирует под православного, но по его поступкам можно легко понять, что он не верующий. Поэт добавил, что специально согласился на предложение журналиста об интервью, чтобы «вскрыть его отношение к России». Он заверил, что происходящее в кадре было продумано до мельчайших мелочей, и объяснил, что объединился с супругой, чтобы выступить «против сатаны» и призвать Дудя к покаянию.

Кстати, мы сейчас возвращаемся от спецназа «Ахмат», с передовой. Вы мне позвонили, мы только прошли границу, едем оттуда. Именно там происходит объединение всего русского. Русская ЧВК, русский «Ахмат», русская Чечня, русская сила именно там, — поделился собеседник NEWS.ru.

Продюсер посоветовал Дудю отправиться в зону СВО и добавил, что у журналиста был такой шанс. Цыганов объяснил, что предлагал журналисту встретиться на территории проведения боевых действий, чтобы «поговорить реально», а не заниматься «пропагандой сатанинских ценностей».

К нему был призыв — Юра, определись, покайся. Он все вывернул, вырезал два момента, хотя нам обещал, что не будет вырезать. Я ему сказал, что знаю главное слово, когда он поменяется в лице. Он не поверил, я ему говорю — остановись, посмотри. И мы остановили съемку, его перекорежило. Это было слово «Путин». Второе, когда остановили съемку, это когда он хотел нас столкнуть с евреями. Я сказал — нет, не получится. У нас одна религия — авраамическая: христиане, мусульмане, иудеи. Одни корни, нас нельзя сталкивать, не получится, — добавил он.

Цыганов призвал Россию объединиться против «сатанистов» и «рептилоидов», отметив, что сейчас в умах молодого поколения сидят «собачество» и «[рэпер Алишер] Моргенштерн» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, эта булава калечит души людей и является сатанинским инструментом.

Возвращаясь к интервью, продюсер попросил перестать выставлять его вместе с супругой «дураками» и добавил, что Дудь совершил ошибку, когда решил их пригласить. Подводя итог, он назвал журналиста «болтуном» и «пустозвоном», который выполняет заказ сатанистов. По его словам, искать истину Дудю стоит в Донбассе.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура начала проверку в отношении Юрия Дудя по статье о дискредитации российской армии. Уточняется, что проверка организована после обращения общественника. До этого стало известно, что глава ФПБК Виталий Бородин потребовал проверить Дудя после интервью, взятого у семейства Цыгановых.