Цискаридзе, Пугачева, скандал на ТНТ: как сейчас живет Егор Дружинин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Дружинин

Заслуженный артист России Егор Дружинин прославился благодаря съемкам в шоу «Танцы» на ТНТ в качестве наставника. Почему он ушел из проекта, как сейчас складывается его карьера?

Чем сейчас занимается Егор Дружинин

Дружинин живет в Москве и работает хореографом-постановщиком в театре Ермоловой. Он поставил спектакли «1900» и «Оркестр мечты. Медь». Вдобавок он написал пьесы «Бременские музыканты» и «Ревизор» для музыкального театра.

Дружинин также снимается в кино. В 2023 году с ним на экраны вышли сериалы «Бэби-тур», «Красный 5» и «Наследство». На настоящий момент артист участвует в съемках ленты «Неверные» с актерами Оксаной Акиньшиной и Иваном Добронравовым.

Что известно о конфликте Дружинина с Цискаридзе

Егор Дружинин с 1994 года состоит в браке с хореографом Вероникой Ицкович. Она является подругой детства и двоюродной сестрой артиста балета Николая Цискаридзе, который был против отношений приятельницы с хореографом.

«Сколько лет прошло, а я их вместе не могу видеть. У нас с ним одни отношения, а с Вероникой немного другие, поскольку они люди разные», — признался Цискаридзе в интервью Надежде Стрелец.

По словам артиста, им с Дружининым даже пришлось пару лет прожить под одной крышей, поэтому они очень хорошо знают друг друга и не выносят личные конфликты на публику.

Сам хореограф считает, что Николай Цискаридзе попросту ревнует к нему двоюродную сестру, с которой был очень близок.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Егор Дружинин

Почему Дружинин отказался работать с Пугачевой

Хореограф работал над постановкой юбилейного концерта народной артистки СССР Аллы Пугачевой в 2019 году. По словам Дружинина, создавать проект вместе с певицей было крайне тяжело, поскольку она регулярно отвергала его идеи.

«Алла Борисовна часто произносила фразу, которая меня очень задевала: „Я же вас не знаю“. Это относилось не только ко мне, но и к моему балету. Мы привыкли к тому, что мы большие звезды. Да, мы с Пугачевой пару раз пересекались на разных проектах, но по-настоящему не работали», — отметил Дружинин.

Несколько раз он хотел прекратить сотрудничество с Пугачевой, но при поддержке друзей и коллег справился с давлением со стороны артистки.

«Я себе сказал: „Больше не буду с этой женщиной работать никогда!“» — поделился артист.

Почему Дружинин со скандалом покинул проект «Танцы»

С 2014 года Егор Дружинин регулярно становился членом жюри шоу «Танцы» на ТНТ, но в 2016-м со скандалом покинул съемки проекта вместе со своей командой из-за несогласия с результатами зрительского голосования.

«В том состоянии, в котором находится сейчас проект, и в том состоянии, в котором мы как наставники вынужденно находимся из-за того, что голосование сугубо зрительское и превращается в слепую лотерею, вот в этом качестве мое участие в этом проекте смысла больше не имеет», — сказала он.

В 2018 году Дружинин вернулся на танцевальный проект. Его коллегами стали Татьяна Денисова и Мигель. С последним у хореографа сложились непростые отношения.

«В отличие от него, я его уважаю. Если я и был для него профессиональным авторитетом, то сейчас им не являюсь. Он достаточно четко дал понять, что уважительно ко мне не относится», — заявил Егор Дружинин в YouTube-шоу «Стрелец-молодец».

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