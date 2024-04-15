Чужая песня, статус иноагента, критика: с чем Пугачева встречает 75 лет

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

15 апреля народной артистке СССР Алле Пугачевой исполнится 75 лет, однако юбилей певица встречает отнюдь не на гребне успеха. Почему от звезды отвернулись коллеги, за что ее критикуют, признают ли иноагентом?

Какая песня вышла у Пугачевой

14 апреля артистка выпустила новый сингл под названием «Я плачу». В Сети предположили, что эта композиция Примадонны посвящена ее супругу, шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Лирическая героиня песни признается своему избраннику в любви. Сама композиция пронизана светлыми чувствами.

«Я плачу на твоем плече. Почему ты так красив? Иногда невыносим. Но, знаешь, не значит ничего вообще в мире без твоей улыбки, без моей большой ошибки и твоей — я благодарна ей», — поет артистка.

Пользователи Сети сразу отметили, что стилистика композиции не похожа на «пугачевскую». Выяснилось, что трек должен был прозвучать 8 ноября 2018 года на юбилейном концерте заслуженного артиста РФ Леонида Агутина, однако выступление певицы так и не состоялось. В последний момент Пугачева отказалась приехать, сославшись на проблемы со здоровьем.

«Песня не для нее, песня об Агутиных! Своим хриплым голосом как она-то поет?» — возмутилась читательница StarHit.

«Ну хватит уж выдумывать. Просто песня. Никакого отношения лично к ней не имеющая», — подчеркнула другая.

«Написал слова Агутин, а непросто жить Пугачевой с Галкиным? Где логика?» — интересуется третья.

Правда, некоторым понравился новый трек Примадонны.

«Сразу заметно, кто написал песню — и манера музыки, и слова агутинские. И подача песни. Прикольно вышло!» — отметила одна из слушательниц в комментариях.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Почему от Пугачевой отвернулись звезды

После того как Примадонна выпустила первую за пять лет песню, народный артист России Стас Михайлов сообщил, что не будет слушать творчество уехавшей певицы. Он также заявил, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно». Пугачева ответила Михайлову, опубликовав ролик в соцсетях.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — сказала певица.

Также Примадонна отметила, что уехавшие за границу артисты, которые, по ее мнению, являются «нормальными людьми», не собираются возвращаться в РФ, и предложила Михайлову «зарабатывать, пока может». Пугачева добавила, что если вернется в Россию, то скажет все, что она думает.

После этого артистку жестко раскритиковали коллеги. Например, продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что женщина такого уровня, как Пугачева, не должна делать подобные заявления. Музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что для него история Примадонны окончена навсегда.

В ноябре 2023 года источники MK.RU заявили, что Пугачевой объявили бойкот «бизнесмены с Рублевки», которые ранее приглашали ее поработать на новогодних корпоративах и вечеринках. Певица просила гонорар в 46 млн рублей за выход.

Недавно от Примадонны отвернулся и ее преданный поклонник, бывший супруг народный артист России Филипп Киркоров. Ранее поп-король не позволял себе критически отзываться о Пугачевой, однако недавно назвал ее бабушкой.

Признают ли Пугачеву иноагентом

После начала СВО Примадонна покинула Россию вслед за супругом. «Покровители» сравнивали артистку с женой декабриста и объясняли ее поступок статусом верной супруги. Несмотря на это, многие критиковали Пугачеву, ведь она, как сказал Иосиф Пригожин, «должна быть где-то здесь, где-то с нами, где-то рядом», раз удостоена статуса Примадонны.

В конце марта глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания артистки лицом, аффилированным с иноагентом. По его словам, аргументов в пользу такого решения несколько. В этом перечне был и отъезд Примадонны в Израиль, и ее «антироссийская позиция», и поддержка Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

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