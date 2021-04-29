Чурикова посоветовала Прокловой исповедоваться

https://static.news.ru/photo/b2ede906-a98d-11eb-ad13-96000091f725_660.jpg Инна Чурикова Фото: inna_churikova_official/instagram.com

Шум вокруг признания актрисы Елены Прокловой, рассказавшей о пережитом сексуальном насилии в подростковом возрасте со стороны известного режиссёра и актёра, до сих пор не утих. Скандал на этот раз прокомментировала народная артистка СССР Инна Чурикова, упрекнувшая Проклову в чрезмерной откровенности, хотя сразу же призналась, что не имеет никаких достоверных сведений о событиях тех лет. Она посоветовала коллеге исповедоваться в церкви, передаёт портал Teleprogramma.pro.

Для меня то, что она (Елена Проклова. — NEWS.ru) сказала, это просто за гранью. Я бы подумала, что говорить людям, а о чём промолчать. Я ей советую быть умнее. На мой взгляд, о таких вещах, если они её беспокоят, говорят в храме. Сходи, исповедуйся. В 67 лет вспомнила зачем-то, — добавила Чурикова.

По её словам, не предполагаемый насильник, а сама Проклова безнравственна, и её высказывания — подражание тенденциям Запада.

Это очень некрасиво, как она поступила. У нас должны быть другие проблемы и боли, а не это вот всё. <...> Она хочет быть американской женщиной? Зачем она это сказала? Это великое желание быть на виду и звучать в устах у всех, — резюмировала Инна Чурикова.

Из-за пережитого Проклова до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию Проклова, по её словам, подвергалась дважды. Сначала к ней стал приставать режиссёр, на тот момент актрисе было 12 лет. Проклова в подробностях припомнила, как домогатель лез к ней под кофту, в нижнее бельё и получал удовольствие от того, что девочка кричала.

Второй раз жертвой насилия актриса стала, когда ей исполнилось 15 лет. Девушку преследовал известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу.

Ранее сообщалось, что советский и российский режиссёр Александр Митта отказался говорить с журналистами об интервью актрисы Елены Прокловой, в котором она призналась, что подверглась в 12-летнем и 15-летнем возрасте домогательствам и сексуальному насилию во время съёмок. Митта лишь отметил, что «вопрос закрыт», и попросил не звонить ему по этому поводу