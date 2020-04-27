Чулпан Хаматовой приходится «проедать» сбережения, отложенные на новое авто

https://static.news.ru/photo/500e4b68-8883-11ea-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова призналась, что оказалась в сложной ситуации из-за пандемии. Она уже месяц сидит без работы.

Я сужу по своей семье — у меня трое детей. И я уже месяц не работаю, то есть не получаю зарплату. У меня есть кое-какие сбережения, на которые теперь можно жить, — рассказала звезда.

По её словам, она хотела поменять машину. Но сейчас вынуждена жить на эти средства.

Кроме того, она добавила, что её детский фонд «Подари жизнь» продолжает свою работу. Она призвала всех неравнодушных помочь, если у них есть такая возможность, передаёт KP.ru.

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