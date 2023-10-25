Накануне в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премий Fashion People Awards. Среди гостей вечера были рэпер Александр Степанов (ST) с женой Ассоль, Анжелика Агурбаш, Митя Фомин, Максим Аверин, Жасмин, Люся Чеботина и многие другие.

NEWS.ru поговорил с ST о его семейной жизни и узнал, в чем секрет счастья. «Нужно иногда жить так, как вы жили, когда жили один. Когда вы жили один, вы сами себе готовили, сами себе стирали, сами за собой убирали и сами все делали по дому. В семейной жизни нужно не ждать, пока вас кто-то попросит что-то сделать, а просто взять и сделать», — рассказал артист.

Актер Максим Аверин высказался о видео блогеров, которые играют на камеру. «Победителей не судят. При таком количестве разных платформ сегодня для каждого есть место под солнцем для творчества. Очень многие ребята делают это круто. Я постоянно смотрю что-то, мне это интересно. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы люди занимались этим профессионально», — сказал Аверин NEWS.ru.

Кто еще был на премии Fashion People Awards — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

Ассоль и репер ST

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Ассоль и репер ST

Митя Фомин

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Митя Фомин

Анжелика Агурбаш

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Анжелика Агурбаш

Максим Аверин и Жасмин

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Максим Аверин и Жасмин

Группа «Тутси»

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Группа «Тутси»

Люся Чеботина

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Люся Чеботина

RASA

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

RASA

Юлия Барановская и Максим Привалов

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Юлия Барановская и Максим Привалов

Зара

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Зара

Елена Ленская, Fashion проект года

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Елена Ленская, Fashion проект года

Алексей Чумаков

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Алексей Чумаков

Мария Топчий (ведущая премии)

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Мария Топчий (ведущая премии)

Татьяна Терехова

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Татьяна Терехова

Ирина Понаровская

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Ирина Понаровская

Mary Gu

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Mary Gu

Максим Аверин

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Максим Аверин

Эвелина Бледанс

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Эвелина Бледанс

NATAN

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

NATAN

Артем Сорокин (учредитель Премии FPA)

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Артем Сорокин (учредитель Премии FPA)

Премия FPA

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Премия FPA

Настасья Самбурская

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Настасья Самбурская

Олег Майями

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Олег Майями

Олег Майями

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Олег Майями