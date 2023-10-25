Чеботина вновь скопировала Аллегрову: фото звезд с Fashion People Awards

Фото: Пресс-служба премии Fashion People

Люся Чеботина

Накануне в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премий Fashion People Awards. Среди гостей вечера были рэпер Александр Степанов (ST) с женой Ассоль, Анжелика Агурбаш, Митя Фомин, Максим Аверин, Жасмин, Люся Чеботина и многие другие.

NEWS.ru поговорил с ST о его семейной жизни и узнал, в чем секрет счастья. «Нужно иногда жить так, как вы жили, когда жили один. Когда вы жили один, вы сами себе готовили, сами себе стирали, сами за собой убирали и сами все делали по дому. В семейной жизни нужно не ждать, пока вас кто-то попросит что-то сделать, а просто взять и сделать», — рассказал артист.

Актер Максим Аверин высказался о видео блогеров, которые играют на камеру. «Победителей не судят. При таком количестве разных платформ сегодня для каждого есть место под солнцем для творчества. Очень многие ребята делают это круто. Я постоянно смотрю что-то, мне это интересно. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы люди занимались этим профессионально», — сказал Аверин NEWS.ru.

Кто еще был на премии Fashion People Awards — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.