Цена на дачу Пугачевой после приезда упала вдвое: за сколько можно купить Mash: дача Пугачевой под Москвой подешевела с 225 млн до 100 млн рублей

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Цена на дачу народной артистки СССР Аллы Пугачевой после ее приезда в Россию подешевела в два раза. Где расположен дом, почему упал в цене, за сколько можно купить?

Почему подешевела дача Пугачевой после возвращения

Стоимость дома в подмосковном Солнечногорске снизилась с 225 млн до 100 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. Журналисты считают, что это связано с необходимостью быстро продать недвижимость.

На трехэтажной даче есть собственная береговая линия с пирсом, кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хамамом, а также несколько каминов, бар, бильярдная, спортивная и детская площадки. Там же похоронены две собаки Пугачевой — Ирма и Покемон.

По информации СМИ, до недавнего времени на даче жил внук Примадонны, певец Никита Пресняков. Сейчас дом пустует.

Весной 2023 года сообщалось о судебных тяжбах, связанных с этой дачей. На Пугачеву подали заявление в суд из-за долга по аренде участка. По информации СМИ, на артистке висел долг в 44,5 тысячи рублей и 7 тысяч рублей пени.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Какая недвижимость есть у Пугачевой в России

Еще одна дача Примадонны расположена в ДСК «Творчество» в Новой Москве. На участке есть двухэтажный дом, гараж и несколько разных построек. В СМИ сообщалось, что дача принадлежит Пугачевой лишь по кадастровым документам — на самом деле певица продала ее владельцу одного из крупнейших моллов Москвы.

У Примадонны также есть квартира в центре Москвы, подаренная в 2004 году зятем бизнесменом Русланом Байсаровым. Апартаменты расположены в Филипповском переулке в районе Арбата. Площадь квартиры составляет около 303 кв. м. Внутри есть просторная гостиная с домашним кинотеатром, кухня, столовая, студия для репетиций, гардеробная, санузел и две спальни.

Среди особенностей апартаментов — расписные потолки, эксклюзивная итальянская мебель, настоящий зимний сад и вид на храм Христа Спасителя. В этом же доме у Пугачевой есть личное машиноместо и «объект» площадью 13 квадратных метров, назначение которого неизвестно.

Риелторы оценивают стоимость апартаментов в 400 млн рублей, однако считают, что певица предпочтет их сдавать. Эксперты считают, что стоимость аренды такой недвижимости составит около 400 тысяч рублей.

Кроме того, до 2014 года Пугачева владела знаменитой пятикомнатной квартирой на Тверской улице. Почти 10 лет назад певица переписала недвижимость на дочь Кристину Орбакайте.

Чем владеет Пугачева за рубежом

По данным СМИ, у Примадонны есть квартира в Кесарии на севере Израиля и дача под Варной в Болгарии, однако она редко там появлялась.

Неофициальные источники приписывали Пугачевой владение двумя башнями высотой в 30 этажей в Майами, США, однако подтверждения этой информации не было.

В СМИ недавно появилась информация, что Примадонна и ее муж шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) приобрели апартаменты в элитной высотке One в Лимассоле (Кипр). Местный риелтор назвала эту информацию слухами.

СМИ также сообщали, что в 2017 году Пугачева и Галкин купили трехэтажный дом на острове и получили гражданство. По неподтвержденной информации, чета приобрела виллу, расположенную на южном побережье в Лимассоле более чем за €2 млн. Затем стоимость увеличилась на €350 тысяч. Площадь дома составляет, по разным оценкам, от 470 до 600 квадратных метров. Галкин, в свою очередь, отрицал факт наличия недвижимости на Кипре.

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