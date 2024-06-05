Бывший муж Бородиной опубликовал видео со свадьбы с новой возлюбленной Курбан Омаров опубликовал видео со свадьбы

Фото: t.me/zimatut

Курбан Омаров с возлюбленной Валерией

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров опубликовал в своем Telegram-канале видео со свадьбы с новой возлюбленной Валерией. Ранее подписчики предпринимателя засомневались в том, что он действительно женился, поскольку на фото не было видно лиц молодоженов. Фанаты предположили, что пара просто заказала фотосессию, но не расписалась в ЗАГСе.

Вероятно, бизнесмен ждал, когда свадебный ролик будет готов, поэтому опубликовал его спустя некоторое время после бракосочетания. На кадрах можно увидеть Омарова в черном классическом костюме и Валерию в роскошном белом платье. Также супруги держат документ, подтверждающий заключение брака.

Ранее поклонники предположили, что экс-муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров, скоро станет отцом в третий раз. В комментариях под публикацией кадров со свадьбы подписчики поздравили пару со скорым пополнением в семействе.

В начале февраля 43-летний экс-супруг Бородиной поделился снимками, на которых делает предложение 23-летней возлюбленной во время отдыха в Таиланде. Некоторые подписчики назвали мужчину «показушником» и вспомнили, что в 2015 году он так же стоял на одном колене перед Бородиной.